Comisia Europeana a virat 1,942 miliarde de euro in contul Ministerului Finantelor (MF) deschis la BNR, suma reprezentand prefinantarea de 13% din imprumutul de aproximativ 14,94 miliarde de euro contractat de Romania in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, a anuntat joi MF.Suma aferenta implementarii PNRR este de 29.181.842.750 euro. Romania a solicitat sprijin financiar nerambursabil in valoare de 14.239.689.750 euro si imprumuturi de 14.942.153. ... citeste toata stirea