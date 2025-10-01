Editeaza

Contextul economic din primele 9 luni ale anului a reactivat candidatii din segmentul de varsta 45+

Sursa: Arena
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:55
8 citiri
Aproape 1 milion de aplicari venite din partea candidatilor care au mai mult de 45 de ani au fost inregistrate de la inceputul anului si pana acum, acest prag marcand o crestere de aproximativ 10% comparativ cu aceeasi perioada din 2024. "Ani la rand, acest segment de candidati a fost unul aproape impermeabil la schimbarile din piata, ramanand constant intr-o zona de latenta in ceea ce priveste intentia de angajare si de aplicare la joburile disponibile. Inclusiv in sondajele pe care le-am ...citește toată știrea

