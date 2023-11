Tendinta de apreciere a mediei euro s-a mentinut si joi. In schimb, celelalte monede majore au cunoscut scaderi ale cursului.Cursul euro a crescut de la 4,9685 la 4,9693 lei, in timp ce culoarul de tranzactionare a fost identic cu cel de miercuri, 4,967 - 4,97 lei.Perspectiva scaderii inflatiei din Romania si lipsa unor masuri de majorare ale dobanzii de politica monetara din partea marilor banci centrale s-a reflectat in continuarea tendintei de scadere a indicilor ROBOR la valori ... citeste toata stirea