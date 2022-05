Cresterea voluntara a salariului minim, adoptata, miercuri, in sedinta de guvern!

Prin actul normativ aprobat, Executivul a stabilit facilitatea temporara a scutirii de la plata impozitului si a taxelor pentru majorarea voluntara a salariului minim cu 200 de lei.Astfel, incepand cu data de 1 iunie 2022, pentru suma rezultata din majorarea salariului de baza de la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv 2.550 lei lunar, ... citeste toata stirea