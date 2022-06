Criptomonedele se prabusesc

In ultima jumatate de an, valoarea pietei criptomonedelor s-a redus de la 3.000 miliarde de dolari la 960 miliarde dolari, acestea fiind considerate, in prezent, drept active cu grad inalt de risc, din cauza cresterii inflatiei ceea ce a impus bancilor centrale majorarea mai ampla a dobanzilor de referinta, masura care poate provoca aparitia recesiunii.Presiunea aparuta a impus unora dintre cele mai importante platforme specializate sa anunte suspendarea retragerilor, schimburilor si ... citeste toata stirea