Acutizarea crizei din Orientul Mijlociu, care s-a inflamat in ultimele ore, a inceput sa puna presiune pe activele considerate riscante, asa cum este leul. Cursul euro a crescut de la 4,9676 la 4,9705 lei, intr-o sedinta in care cotatiile au urcat de la 4,968 lei, la deschidere, la 4,972 lei.Piata monetara se mentine la valori similare cu cele de la sfarsitul lui iulie, in conditiile in care BNR nu a mai sterilizat in ultimele luni excesul de lichiditate, pentru a stimula creditarea economiei. ... citeste toata stirea