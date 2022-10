Cu o medie neta de 6.000 de lei pe luna, IT-ul este domeniul in care se castiga cel mai bine din Romania

IT-ul este, de cativa ani buni, domeniul cu cele mai competitive salarii din Romania, in conditiile in care media, la nivel national este de 6.000 de lei pe luna, in crestere cu 10% fata de inceputul acestui an. Pragurile salariale crescute, chiar si pentru incepatori, au facut ca IT-ul sa fie prima optiune de reconversie profesionala a celor care vor o schimbare de cariera. "Candidatii din IT sunt cunoscuti drept privilegiatii pietei de recrutare - isi gasesc foarte usor job, sunt bine platiti, ... citeste toata stirea