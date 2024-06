Cursul a crescut la 4,9770 lei/euro

Evolutia monedelor de la marginea zonei euro nu a fost convergenta joi, in conditiile in care moneda unica se deprecia usor fata de cea americana.Cursul euro a crescut de la 4,9763 la 4,9770 lei iar transferurile se efectuau in culoarul 4,974 - 4,977 lei.De la inceputul acestui an, indicii ROBOR au avut o tendinta usor descendenta si s-au apropiat de pragul de 6%, identic cu cel al dobanzii facilitatii de depozit a BNR.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate ... citește toată știrea