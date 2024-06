Cursul a fost stabilit la 4,9763 lei, a doua data in aceasta luna

Presiunea pe leu s-a temperat la jumatatea saptamanii, evolutie asemanatoare cu cea a altor monede din regiune.Cursul euro a scazut marginal de la 4,9766 la 4,9763 lei, valoare identica cu cea din 6 iunie, in timp ce culoarul de tranzactionare s-a largit la 4,974 - 4, 977 lei.Piata monetara a fost calma, tendinta care se manifesta in ultimele luni. Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, s-a ... citește toată știrea