Cursul euro a atins un nou minim al ultimului an si jumatate

Cresterea apetitului pentru risc, stimulat de masurile luate de Beijing pentru a impulsiona economia chineza, a mentinut tendinta de apreciere a leului, care s-a aliniat la evolutiile celorlalte monede din regiune.Ultima sedinta in care media euro s-a aflat peste pragul de 4,9 lei afost cea din 11 august. Joia aceasta, tranzactiile se realizau in culoarul 4,872 - 4,878 lei iar cursul a scazut de la 4,8818 la 4,8756 lei, o medie mai mica, de 4,8774 lei, fiind inregistrata in 2 martie 2021. ... citeste toata stirea