Cursul euro a inceput sa creasca

Decizia BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la 1,75 la 2% nu a avut ca efect aprecierea leului dar a impulsionat indicii ROBOR, care au atins noi maxime ale ultimilor aproape doi ani.Cursul euro a crescut de la 4,9439 la 4,9452 lei, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul 4,942 - 4,947 lei.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut marti de la 3,05 la 3,07%. ... citeste toata stirea