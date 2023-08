Moneda nationala a avut o evolutie stabila, in ton cu cea a perechii euro/dolar, si testeaza depasirea rezistentei de 4,95 lei, la o zi dupa decizia BNR de a mentine dobanda de politica monetara la 7%/an, nivel stabilit in ianuarie.Cursul euro a crescut marginal de la 4,9490 la 4,9497 lei, iar tranzactiile se realizau intr-un culoar foarte ingust, 4,949 - 4,951 lei.Semnalul dat de BNR, conform careia "rata anuala a inflatiei va cobori la nivelul de o cifra in debutul trimestrului III 2023 ... citeste toata stirea