Cursul euro a revenit sub 4,90 lei

Leul a avut joi o evolutie pozitiva fata de euro, insa a pierdut teren in fata celorlalte monede majore, in timp ce pietele asteptau publicarea datelor privind inflatia din Statele Unite, principalul indicator luat in calcul de Rezerva Federala atunci cand isi stabileste politica monetara.Cursul monedei unice a scazut de la 4,9052 la 4,8919 lei. In cursul noptii, cotatia euro a atins in Asia un minim de 4,877 lei iar transferurile locale se realizau in culoarul 4,888 - 4,899 lei.Bancile ... citeste toata stirea