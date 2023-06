Jumatatea acestei saptamani a readus cursul euro sub pragul de 4,96 lei, dar, ca in alte sedinte din ultima vreme, in piata au aparut ordine de vanzare de valuta inainte de stabilirea cursului euro. Inainte de deschiderea pietei valutare cotatia euro se situa la 4,954 lei. Tranzactiile locale se realizau in culoarul 4,955 - 4,963 lei, iar cursul monedei unice a coborat de la 4,9609 la 4,9559 lei.Piata monetara a fost statica, atentia dealerilor fiind indreptata spre Rezerva Federala americana ... citeste toata stirea