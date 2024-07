Cursul euro a scazut la minimul ultimelor trei luni

Nivelul mai redus al aversiunii fata de risc a asigurat aprecierea monedei nationale fata de cea europeana.Cursul euro a scazut de la 4,9755 la 4,9735 lei, minim al ultimelor trei luni. Tranzactiile se realizau in culoarul 4,973 - 4,975 lei.Dupa scaderea ampla de luni, efect al deciziei BNR de a reduce dobanda de referinta la 7 la 6,75%, indicii ROBOR s-au stabilizat la valori care se mai inregistrau in mai 2022.Marti, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate ... citește toată știrea