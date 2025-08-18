Editeaza

Cursul euro a scazut la un minim al ultimelor doua luni

Sursa: Arena
Luni, 18 August 2025, ora 16:16
Redeschiderea pietei valutare dupa minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului a fost de bun augur pentru moneda nationala, care a reusit sa se aprecieze fata de principalele valute.

Lunea aceasta, a fost mentinuta tendinta de apreciere manifestata vineri, cand piata locala a fost inchisa. Tranzactiile se realizau in culoarul 5,058 - 5,065 lei, astfel ca media euro a coborat de la 5,0628 la 5,0588 lei, un curs mai mic de 5,0538 lei fiind atins in 25 iunie.

