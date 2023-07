Decizia BNR de a mentine dobanda de politica monetara la 7%/an si revenirea cursului euro sub pragul de 4,95 lei, inainte de listarea la Bursa a Hidroelectrica, sunt principalele evenimente ale acestui inceput de luna.Miercuri, a avut loc sedinta de politica monetara a BNR. Scaderea inflatiei in mai la 10,64%/an a permis mentinerea ratei de referinta la 7%/an si a facilitatii de creditare (Lombard) la 8%/an. "Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada in ... citeste toata stirea