Cursul euro ramane la valorile din aprilie

Leul a avut la jumatatea saptamanii o evolutie usor descendenta, in contrast cu cea altor monede de la marginea zonei euroCursul euro a crescut marginal de la 4,9735 la 4,9736 lei, in timp ce transferurile se efectuau in culoarul 4,973 - 4,974 lei.Piata monetara si-a oprit tendinta descendenta, manifestata in sedintele de luni si marti, dupa ce BNR a taiat rata de referinta de la 7 la 6,75%.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor ... citește toată știrea