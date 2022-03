Cursul euro ramane sub 4,95 lei

Piata valutara romaneasca a fost mult mai calma decat miscarile depreciative din regiune. La aceasta contribuie semnificativ regimul de flotare controlata a leului utilizat de BNR, care presupune prezenta in piata a bancii centrale in momentele in care sunt necesare reglaje.Chiar daca moneda europeana sau cele din regiune au cunoscut deprecieri, evolutia leului a continuat sa fie stabila. Transferurile se efectuau in culoarul 4,946 - 4,95 lei iar cursul euro a crescut de la 4,9487 la 4,9490 ... citeste toata stirea