Nivelul mai redus al aversiunii fata de risc s-a reflectat in evolutia monedelor de la marginea zonei euro iar cursului celei nationale este cel mai stabil din regiune, in conditiile in care BNR il foloseste drept principala arma impotriva majorarii preturilor.Cursul euro a crescut marginal de la 4,9701 la 4,9704 lei, fata de 4,9703 lei la inceputul saptamanii. Transferurile se realizau in culoarul 4,968 - 4,971 lei.Dobanzile interbancare si-au incetinit scaderea si s-au mentinut la valori ... citeste toata stirea