Cursul euro se apropie de maximul istoric

Cererea de valuta s-a majorat in sedinta de joi iar cursul monedei unice a urcat de la 4,9471 lei la 4,9486 lei, in timp ce tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,944 - 4,951 lei.Dobanzile interbancare au continuat sa creasca si joi in conditiile in care piata crede ca BNR va majora dobanda sa de politica monetara la sedinta BNR din 10 mai.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut ... citeste toata stirea