Cursul leului este sustinut cu miliarde de euro

Leul se confrunta cu mari riscuri, in conditiile in care cererea de valuta a crescut exponential, dupa scorul scos la alegeri del extrema dreapta si posibilitatea ca exponentul sau sa devina noul presedinte al tarii.Lipsa unui program economic concret din partea exponentilor suveranism-distributismului si a nationalizarii principalelor industrii, este privita cu scepticism de pietele financiare, iar pensionarii sau bugetarii s-ar putea confrunta in doua - trei luni cu situatia in care nu isi ... citește toată știrea