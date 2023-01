De la 1 ianuarie, cota TVA in HORECA se majoreaza la 9%. Impozitul pe veniturile din dividende creste de la 5% la 8%

Anul 2023 aduce romanilor o crestere a salariului minim, a punctului de pensie si a salariului brut in sectorul bugetar. De asemenea, tot din acest an intra in vigoare si o serie de modificari in domeniul fiscal privind majorarea cotei TVA in sectorul HORECA si pentru bauturile nealcoolice ce contin adaos de zahar.In 2023 se majoreaza impozitul pe veniturile din dividende, dar se va reduce plafonul de incadrare in categoria microintreprinderi, in timp ce cota de impozitare de 3% va fi ... citeste toata stirea