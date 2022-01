Deficitul balantei comerciale a Romaniei a crescut, in primele 11 luni ale anului 2021, cu aproape 5 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020

Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei s-a ridicat la 21,369 miliarde de euro, in primele 11 luni ale anului 2021, in crestere cu 4,929 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.Potrivit INS, in luna noiembrie 2021, exporturile FOB au insumat 7,087 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 9,246 miliarde de euro, rezultand un deficit de 2,159 miliarde de euro. Fata de luna noiembrie 2020, ... citeste toata stirea