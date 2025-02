Deficitul bugetar a ajuns la 0,58% din PIB dupa prima luna din 2025

Deficitul bugetar a urcat la 0,58% din PIB in prima luna din acest an, comparativ cu 0,45% din PIB in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Ministerul Finantelor (MF).'Executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2025 s-a incheiat cu un deficit de 11,01 miliarde de lei, respectiv 0,58% din PIB, fata de deficitul de 7,89 miliarde de lei, respectiv 0,45% din PIB aferent lunii ianuarie 2024', se arata in ... citește toată știrea