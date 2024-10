Deficitul bugetar a urcat la 5,44% din PIB dupa primele noua luni din acest an, de la 4,57% din PIB la opt luni, potrivit datelor transmise vineri de Ministerul Finantelor Publice."Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 96,24 miliarde lei, respectiv 5,44% din PIB, fata de deficitul de 56,46 miliarde lei, respectiv 3,52% din PIB, aferent celor noua luni ale anului 2023", se arata in documentul de la Finante.Veniturile totale ... citește toată știrea