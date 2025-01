Deficitul bugetar a urcat la 8,65% din PIB anul trecut, de la 5,61% din PIB in 2023, potrivit datelor publicate miercuri seara de Ministerul Finantelor.In sistem ESA, in ultimii 20 de ani, un deficit bugetar mai mare a fost consemnat in 2009 - 9,5% din PIB si in anul pandemiei 2020 - 9,2% din PIB, potrivit datelor afisate de Ministerul Finantelor, consultate de ... citește toată știrea