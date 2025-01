Deficitul comercial a crescut cu 17,7%, in primele 11 luni din 2024

Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024 a fost de 30,054 miliarde de euro, mai mare cu 4,518 miliarde de euro (+17,7%) decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.Conform INS, in primele noua luni ale anului, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (47% la export si 36,5% ... citește toată știrea