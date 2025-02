Demisia presedintelui Iohannis nu a afectat piata

Leul a avut o evolutie calma la inceputul acestei saptamani, in ciuda anuntului facut de Klaus Iohannis ca va demisiona in cursul zilei de miercuri.De aproape doua saptamani, tranzactiile din piata valutara se realizeaza in culoarul 4,976 - 4,977 lei. Cursul a atins martea trecuta un maxim de 4,9769 lei, iar la inceputul acestei saptamani a fost stabilit la 4,9765 lei.Uncia de aur a facut un nou pas spre pragul de 3.000 dolari, si a urcat de la maximul de de 2.886,60 dolari, atins vinerea ... citește toată știrea