Leul s-a depreciat marti fata de principalele valute, evolutie provocata de cresterea monedei americane, care determina iesiri de pe activele considerate riscante. Cursul euro a crescut la 4,9696 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,966 - 4,971 lei.Piata monetara a ramas stabila, iar indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a stagnat la 6,40%, valoare stabilita in ... citeste toata stirea