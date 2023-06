Piata de birouri a avut mult de suferit in ultimii ani, intrucat tot mai multi angajati au preferat biroul de acasa in locul sediului companiei. Ca urmare, unii dintre proprietarii cladirilor de birouri din Romania deja se orienteaza catre solutii alternative de utilizare a spatiilor goale, in timp ce companiile redistribuie bugetele pe care le-ar fi alocat chiriei si utilitatilor.Cu toate acestea, modul de lucru hibrid este una dintre solutiile care contribuie la mentinerea ratei de ocupare ... citeste toata stirea