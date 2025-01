Dobanzile ar putea scadea la jumatatea anului

Situatia politica interna, rezultat al anularii alegerilor prezidentiale, lipsa bugetului de stat dar si cresterea inflatiei in decembrie la 5,14%, de la 4,62% in septembrie, au fost tot atatea motive pentru banca centrala sa mentina dobanda de referinta la valorile stabilite in august trecut.Miercurea aceasta, CA al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,50%/an (una din cele mai ridicate valori din Uniunea Europeana), pe cea a ratei dobanzii pentru ... citește toată știrea