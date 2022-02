Dobanzile au luat-o in sus cu rapiditate

Cei care au luat credite inainte de mai 2019 vor fi nevoiti sa scoata mai multi lei din buzunar, indicii ROBOR cunoscand o crestere constanta de la inceputul anului. De altfel, valoarea lor s-a dublat in ultimele sase luni.Mai protejati sunt cei care achita ratele in functie de indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 care este in prezent de 1,17%.Cu o zi inainte de sedinta de politica monetara a BNR, indicii ROBOR au cunoscut noi cresteri. ... citeste toata stirea