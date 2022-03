Dobanzile au revenit pe crestere

Conform sondajului realizat luna trecuta in randul membrilor CFA Romania, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a crescut la o valoare medie de 7,28%, cea mai mare valoare inregistrata de la initierea sondajului.Aceasta tendinta va afecta politica BNR care va majora dobanda de referinta, conform sondajului, cu cel putin 125 puncte de baza in urmatoarele 12 luni fata de nivelul actual, care este de 2,5%.Perspectiva negativa a inflatiei, care ar urma sa atinga in aprilie un ... citeste toata stirea