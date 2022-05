Dobanzile cresc, leul rezista

Cursul euro a continuat sa fie stabil in perioada analizata, cu exceptia unei usoare presiuni aparute la finalul ei. In piata monetara, nivelul indicilor ROBOR si-a mentinut directia ascendenta, la valori care se mai inregistrau in ianuarie - februarie 2013.Cursul euro a fluctuat intre 4,9417 lei, minimul ultimei luni si o saptamana, si 4,9472 lei, pentru ca media de lunea aceasta sa fie stabilita la 4,9438 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au efectuat in culoarul 4,941 - 4,946 lei. ... citeste toata stirea