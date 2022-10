Dobanzile s-au intors la valorile de acum 13 ani

Media euro a crescut joi de la 4,9397 la 4,9416 lei. Cotatia monedei unice a atins in piata locala un varf de 4,946 lei, insa dupa stabilirea cursului a fost atins un minim de 4,933 lei.Majorarea inflatiei in septembrie la 15,9% fata de perioada similara a anului trecut, va necesita o noua crestere a ratei de referinta a BNR. In opinia analistilor se asteapta un pas suplimentar de 0,75% in noiembrie, asemanator cu cel de luna aceasta, ceea ce va ridica dobanda cheie la 7%.Dealerii au ... citeste toata stirea