Dobanzile si-au temperat cresterea

Indicii ROBOR si-au temperat cresterile din ultimele zile, a caror amplitudine s-a majorat dupa publicarea rezultatelor din primul tur al prezidentialelor.Indicele la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut de la 5,91 la 5,92%, fata de 5,55%, la inceputul lui septembrie. Indicele la sase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat de la 5,95 la 5,96%, comparativ cu 5,59% in urma ... citește toată știrea