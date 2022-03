Dobanzile urca spre 5%

Dupa cresterile mari din primele doua sedinte ale saptamanii, dobanzile interbancare si-au incetinit miercuri evolutia ascendenta, odata cu reducerea cererii, dar se mentin la valori care se mai inregistrau in urma cu aproape noua ani.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut de la 4,53 la 4,55%, fata de 4,39% la sfarsitul saptamanii trecute. Indicele la sase luni, folosit la calcularea ... citeste toata stirea