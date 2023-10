O veste negativa pentru cei care isi achita ratele la credite. Dobanda de politica monetara a BNR, care este de 7%, de la inceputul acestui an, ar putea cunoaste o prima modificare prin trimestrul al doilea din 2024.Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al BNR, a declarat in cadrul unui eveniment: "Primim des intrebarea cand cand se vor reduce dobanzile. Am spus deja ca este exclus anul acesta. Eu spun ca si parere personala, sa spunem ca unul dintre cei noua care voteaza, ca ... citeste toata stirea