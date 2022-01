Dolarul a crescut in ianuarie cu 7,25 bani

Ianuarie a fost o luna stabila pentru leu. Media euro a scazut cu 0,06 bani, cea a dolarului a crescut cu 7,25 bani, in timp ce francul elvetian a pierdut 2,83 bani, dupa ce a atins in 21 ianuarie un record de 4,7821 lei, iar lira sterlina a castigat 6,72 bani.Media euro a crescut de la 4,9440 la 4,9468 lei, la finalul perioadei cand cotatiile au urcat inainte de deschiderea pietei locale la 4,954 lei, unde tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,942 - 4,949 lei.Pentru lunile urmatoare ... citeste toata stirea