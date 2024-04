Dolarul a crescut joi cu peste 5,7 bani

Cresterea inflatiei din Statele Unite a inmultit plasamentele in moneda americana si a depreciat activele considerate riscante, cum sunt monedele de la marginea zonei euro.Miercuri, dupa inchiderea pietei locale au fost publicate datele referitoare la evolutia preturilor din SUA. Acestea au crescut in martie cu 3,5%, ceea ce produs joi scaderea cotatiilor euro la 1,0726 - 1,0750 dolari, fata de un maxim de 1,0871 dolari, atins marti. In piata locala, cursul monedei americane a sarit de la 4, ... citește toată știrea