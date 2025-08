Dolarul a influentat evolutia leului

Usoara revenire a cererii de moneda americana, dupa caderea suferita de aceasta vineri dupa amiaza si luni, a redus plasamentele in monedele de la marginea zonei euro, ceea ce a provocat deprecierea lor.Tranzactiile din piata valutara se realizau in culoarul 5,071 - 5,076 lei, fata de 5,072 - 5,075 lei, in sedinta de luni, iar cursul monedei unice a urcat de la 5,0742 la 5,0749 lei.Reamintim ca dupa primul tur al prezidentialelor din luna mai, euro a atins in 8 mai un maxim istoric de 5, ... citește toată știrea