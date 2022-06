Dolarul american a revenit la 4,7 lei

La jumatatea saptamanii, leul s-a apreciat minim fata de euro si lira sterlina dar s-a depreciat fata de dolar si francul elvetian. In piata monetara, dobanzile interbancare pe termen mediu au revenit pe crestere.Cursul euro a coborat de la 4,9475 la 4,9469 lei in timp ce transferurile se efectuau la valori identice cu cele de marti, 4,944 - 4,95 lei.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a ... citeste toata stirea