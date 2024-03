e-Factura: Perioada fara sanctiuni pentru contribuabilii care nu utilizeaza sistemul, extinsa pana la 31 mai. Noi functionalitati aduse aplicatiei MF

Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de astazi un proiect de act normativ initiat de Ministerul Finantelor, care stabileste:- Extinderea perioadei in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul RO e-Factura;- Reglementari privind comercializarea produselor care contin tutun, destinate inhalarii fara ardere.Ministerul Finantelor extinde perioada in care nu se aplica sanctiuni pentru nerespectarea termenului-limita de 5 zile lucratoare prevazut pentru transmiterea ... citește toată știrea