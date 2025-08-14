Editeaza

Economia Romaniei a crescut cu 0,3% in al doilea trimestru din acest an

Sursa: Arena
Joi, 14 August 2025, ora 11:17
11 citiri
Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 0,3% in trimestrul II din 2025, comparativ cu acelasi trimestru al anului trecut pe serie bruta si cu 2,1% pe seria ajustata sezonier, iar in primul semestru s-a majorat cu 0,3% fata de perioada similara din 2024, pe seria bruta, si cu 1,4% pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarii semnal a Institutului National de Statistica (INS).

Pe seria ajustata sezonier, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2% in trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul ...citește toată știrea

