Economia Romaniei a crescut cu 5,8%, in primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, iar in trimestrul II a consemnat o apreciere cu 2,1% raportat la trimestrul anterior, conform estimarii semnal publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Astfel, pe seria ajustata sezonier, Produsul intern brut a crescut cu 2,1%. in ... citeste toata stirea