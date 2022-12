Efectul refuzului intrarii Romaniei in spatiul Schengen: Austriecii cu profiturile, romanii cu pierderile

Veto-ul austriecilor, din neagra zi de 8 decembrie a.c., la adresa tarii noastre nu numai ca a mahnit si contrariat cetatenii din Romania si din celelalte tari membre UE (sunt sigur si foarte multi austrieci), dar a pus in oglinda efectele respectivului vot pentru romani si austrieci. Daca in cazul Austriei, aceasta a beneficiat si beneficiaza de miliardele de euro pe care firmele austriece le repatriaza anual din Romania in folosul - direct sau indirect - al austriecilor-actionari sau cetateni ... citeste toata stirea