eJobs | 4.500 de lei este salariul mediu net in vanzari, domeniul cu cele mai multe joburi disponibile in piata

Peste 12.000 de locuri de munca sunt disponibile in acest moment pe eJobs.ro pentru candidatii interesati sa lucreze in vanzari. "Este domeniul cu cele mai multe pozitii deschise pentru cei care vor sa se angajeze, dar si cu discrepante destul de mari intre cei de pe pozitiile de entry level si functiile de management. Cu toate acestea, oportunitatile de crestere in cariera sunt unul dintre principalele argumente pe care le au aplicantii, motiv pentru care, lunar, sunt intre 300.000 si 400.000 ... citeste toata stirea