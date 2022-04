eJobs | 69% dintre companii ofera beneficii de Paste angajatilor

Pandemia a schimbat topul beneficiilor extrasalariale pe care le ofera angajatorii. O parte dintre ele, odata populare, au fost inlocuite de altele care sunt mai usor de acordat, indiferent de locul de unde angajatii isi desfasoara activitatea, tinand cont ca o buna parte dintre companii lucreaza in continuare in sistem remote sau hibrid. In acest moment, 84% dintre angajatori ofera beneficii salariatilor, in timp ce 16% nu le au incluse in pachetele pentru angajati, arata datele celui mai ... citeste toata stirea