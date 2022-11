eJobs | 7 din 10 companii vor oferi anul acesta beneficii de Craciun angajatilor. Cei mai multi dintre angajatori au optat pentru prime in bani, petreceri cu echipa si cosuri cu produse de sezon

70% dintre companiile participante la cel mai recent sondaj eJobs au declarat ca anul acesta vor oferi angajatilor beneficii extrasalariale de sarbatori. 7,5% au raspuns ferm ca nu au bugetat o astfel de actiune, in timp de 22,5% nu stiu inca daca vor face sau nu ceva in acest sens. 64,3% au ales primele in bani, care reprezinta, de altfel, si stimulentul cel mai dorit de angajati. 43% vor organiza o petrecere de final de an pentru toata echipa, iar 28,6% dintre angajatori vor achizitiona ... citeste toata stirea